Банк Японии оставляет политику без изменений и допускает расширение мер поддержку экономики в условиях эпидемии
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Токио, 29 октября (Jiji Press). Банк Японии на двухдневном заседании Совета по политике, завершившемся 29 октября, решил сохранить свою текущую сверхлёгкую денежно-кредитную политику без изменений с целью продолжить поддержку экономики страны в условиях эпидемии нового коронавируса.
На пресс-конференции после заседания Совета по политике председатель Банка Японии Курода Харухико заявил, что центральный банк расширит меры поддержки корпоративного финансирования, связанные с коронавирусом, «если сочтёт это необходимым».
Банк Японии может обсудить возможное продление мер на следующем заседании по определению политики в декабре, сообщили информированные источники. Срок действия мер по оказанию помощи в связи с коронавирусом истекает в конце марта 2021 года.
Среди мер Банка Японии – программа по предоставлению средств на выгодных условиях финансовым учреждениям, по сути предоставление беспроцентных необеспеченных кредитов малому бизнесу. Кроме того, Банк Японии существенно увеличил объём покупок коммерческих бумаг и корпоративных облигаций для поддержки крупных компаний.
Курода сказал, что Банк Японии может расширить свои меры, предположив, что банк может усилить меры по борьбе с коронавирусом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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