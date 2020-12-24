Япония ожидает увеличения доли возобновляемых источников энергии до 50-60%
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Токио, 23 декабря (Jiji Press) - Министерство промышленности Японии представило предложение увеличить к 2050 году долю электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, до 50-60% от общего объема вырабатываемой в стране электроэнергии.
Предложение было обнародовано на заседании подгруппы Консультативного комитета министерства по природным ресурсам и энергетике в понедельник. Одновременно стартовали полномасштабные обсуждения по пересмотру уже в следующем году Основного плана развития энергетики.
В министерстве надеются, что это смелое предложение увеличит темпы реализации поставленной правительством цели по полному сокращению выбросов парниковых газов в стране к 2050 году, например, за счет увеличения производства энергии ветра морскими ветроэлектростанциями.
Однако наблюдатели считают, чтобы достичь уровня такого низкоуглеродного общества, еще предстоит решить множество вопросов.
Согласно планам министерства, 30-40% электроэнергии продолжат производить тепловые электростанции, работающие на ископаемом топливе, а также атомные электростанции.
[Авторские права The Jiji Press, Ltd.]
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