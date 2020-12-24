Япония рассматривает новый закон о мониторинге земельных сделок, совершаемых при участии иностранных компаний

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Токио, 22 декабря (Jiji Press) - Правительство Японии планирует принять новый закон об усилении контроля за приобретением и использованием земельных участков, имеющих особое значение для национальной безопасности. Цель закона - отслеживание непрозрачных земельных сделок с участием китайских и южнокорейских компаний.

Соответствующий законопроект планируется вынести на очередное заседание парламента, которое состоится в январе 2021 года.

Во вторник профильная правительственная группа экспертов обсудила вопросы, касающиеся законопроекта.

Участники группы призвали гарантировать финансовую компенсацию владельцам таких участков, разрешив правительству их выкуп, а также создать межведомственный государственный орган для решения этой проблемы. Группа, возглавляемая профессором Университета Цуда Морита Акирой, представит свои предложения министру по территориальным вопросам Оконоги Хатиро до конца месяца.

Ожидается, что под действие нового закона подпадут земельные участки вокруг баз Сил самообороны и атомных электростанций, а также приграничные острова. В соответствии с законом, возможность приобретения такой земли компаниями из любых стран или регионов будет строго контролироваться, при этом правительство будет рассматривать в индивидуальном порядке все попытки иностранных компаний купить землю через японские компании или физических лиц.

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