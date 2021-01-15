В Японии разработан датчик обнаружения рака на основе органа обоняния комаров

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Токио, 14 января (Jiji Press). Японская исследовательская группа разработала небольшой датчик для обнаружения запахов, обнаруживаемых в дыхании больных раком, с помощью обонятельных рецепторов комаров. Статья о разработке была опубликована в американском журнале Science Advances.

Группа, возглавляемая профессором Токийского университета Такеути Сёдзи, работает над созданием высокоточного датчика, который можно производить с минимальными затратами и начать практическое использование уже через 10 лет.

Усики комара имеют около 100 видов рецепторов запаха, каждый из которых предназначен для обнаружения определённого запаха. Рецепторы расположены на поверхности обонятельных клеток. Когда рецептор запаха соединяется с определённой молекулой одоранта, в клеточной мембране открывается отверстие, позволяющее ионам проникать в клетку и обнаруживать запах.

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