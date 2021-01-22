Великобритания представит запрос на присоединение к пакту о свободной торговле Транстихоокеанского партнёрства
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Лондон, 20 января (Jiji Press). Великобритания в ближайшее время представит официальный запрос на присоединение к пакту о свободной торговле Транстихоокеанского партнёрства, заявила британский секретарь по международной торговле Лиз Трасс.
В своем выступлении в Интернете Трасс также сказала: «Мы... рады, что Япония готова принять Великобританию в свои ряды вместе с другими активными членами, такими как Чили и Новая Зеландия».
В этом году Япония председательствует в Комиссии ТТП, высшем административном органе системы свободной торговли.
Великобритания, вероятно, станет первой страной, которая подаст заявку на присоединение к ТТП после первых членов и инициаторов партнёрства. Китай, Южная Корея и Таиланд также выразили заинтересованность во вступлении в ТТП.
«Современные стандарты ТТП сыграют на руку Великобритании как глобальному центру торговли услугами и технологиями», – сказала Трасс.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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