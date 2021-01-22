В Японии суд подтвердил запрет на двойное гражданство

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Токио, 21 января (Jiji Press). Окружной суд Токио отклонил иск о том, что установленный законом запрет Японии на получение иностранного гражданства при сохранении японского является неконституционным.

Иск против правительства Японии подали восемь человек в возрасте от 30 до 80 лет. В соответствии с положениями закона о гражданстве шестеро из них после получения иностранного гражданства по коммерческим и другим причинам, в том числе в Швейцарии и Лихтенштейне, были лишены японского.

По словам адвоката истцов, судебный процесс был первым, в котором оспаривалась конституционность положения закона о том, что японцы теряют свое японское гражданство, если они получают иностранное гражданство по собственному желанию.

Истцы утверждали, что положение закона нарушает Конституцию, которая гарантирует право на самоопределение, свободу передвижения и принцип равенства.

Шесть истцов, утративших японское гражданство, потребовали по 550 000 йен в качестве компенсации за моральный ущерб, причинённый утратой японского гражданства.

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