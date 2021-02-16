Японские ученые обнаружили стволовые клетки, необходимые для восстановления волос
НовостиНаука Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 12 февраля (Jiji Press). Японские ученые выделили стволовые клетки, жизненно важные для регенерации волос, и собираются приступить к клиническим исследованиям применения этих клеток для лечения облысения по мужскому типу.
По данным статьи, опубликованной в британском журнале Scientific Reports, Цудзи Такаси, руководитель группы при государственном научно-исследовательском институте «Рикэн», совместно с коллегами создали системы культур in vitro, и с помощью функционального анализа обнаружили, что стволовые клетки положительные на антитела CD34 и интегрин альфа 6 и бета 5, являющиеся адгезивными белками, вместе с гликопротеином, известным как тенасцин, играют важную роль в непрерывной регенерации волос.
«Выпадение волос или зубов не опасно для жизни, но негативно сказывается на качестве жизни, – сказал Цудзи. – Я надеюсь вскоре приступить к клиническим исследованиям».
Подготовка к старту исследований была возложена на биотехнологический стартап Organ Technologies Inc. с партнерами, однако прошлой осенью работу пришлось приостановить, в основном из-за возобновления пандемии коронавируса.
Сейчас «Рикэн» собирает пожертвования и ищет компании-партнеры для создания регенерирующего препарата для тех, кто потерял волосы и зубы.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Потеря волос: в Японии и мужчины, и женщины обеспокоены тем, как на них будут смотреть женщины
- Волосы в носу: около 70% японских мужчин удаляют их раз в неделю
- В Японии группа исследователей создаёт клетки конъюнктивы из iPS-клеток
- Проведена первая в мире трансплантация сетчатки с использованием iPS-клеток
- В Японии пациенту для лечения рака ввели натуральные клетки-киллеры, выращенные из стволовых клеток (iPS)