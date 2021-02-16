Японские ученые обнаружили стволовые клетки, необходимые для восстановления волос

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Токио, 12 февраля (Jiji Press). Японские ученые выделили стволовые клетки, жизненно важные для регенерации волос, и собираются приступить к клиническим исследованиям применения этих клеток для лечения облысения по мужскому типу.

По данным статьи, опубликованной в британском журнале Scientific Reports, Цудзи Такаси, руководитель группы при государственном научно-исследовательском институте «Рикэн», совместно с коллегами создали системы культур in vitro, и с помощью функционального анализа обнаружили, что стволовые клетки положительные на антитела CD34 и интегрин альфа 6 и бета 5, являющиеся адгезивными белками, вместе с гликопротеином, известным как тенасцин, играют важную роль в непрерывной регенерации волос.

«Выпадение волос или зубов не опасно для жизни, но негативно сказывается на качестве жизни, – сказал Цудзи. – Я надеюсь вскоре приступить к клиническим исследованиям».

Подготовка к старту исследований была возложена на биотехнологический стартап Organ Technologies Inc. с партнерами, однако прошлой осенью работу пришлось приостановить, в основном из-за возобновления пандемии коронавируса.

Сейчас «Рикэн» собирает пожертвования и ищет компании-партнеры для создания регенерирующего препарата для тех, кто потерял волосы и зубы.

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