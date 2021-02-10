В Японии группа исследователей создаёт клетки конъюнктивы из iPS-клеток
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Токио, 6 февраля (Jiji Press). Исследовательской группе из Осакского университета удалось создать клетки конъюнктивы из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток).
Это достижение, о котором говорится в электронном выпуске американского научного журнала Cell Reports, будет использовано при разработке лекарств от синдрома сухого глаза.
Конъюнктива, покрывающая белок глаза и внутреннюю поверхность века, вырабатывает муцин, компонент слезы, который защищает поверхность глаза.
Команда среди других веществ добавила усиливающий рост белок к полученным из iPS-клеток клеткам конъюнктивы, которые составляют основу глаза, и создала эпителиальные клетки конъюнктивы, а также клетки, вырабатывающие муцин.
В исследованиях с использованием iPS-клеток лидируют клетки сетчатки и роговицы, доступность же клеток, необходимых для исследований конъюнктивы, ограничена.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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