Проведена первая в мире трансплантация сетчатки с использованием iPS-клеток
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Кобэ (Jiji Press) - 16 октября одна из клиник западной Японии сообщила об успешном проведении первой в мире трансплантации мембран сетчатки, созданных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, или iPS-клеток. Операция потребовалась для восстановления функций фоторецепторов у пациента.
Проведенная городской офтальмологической клиникой Кобэ в начале этого месяца трансплантация также была направлена на восстановление нервных сетей, функционально объединенных со зрительными нервами пациента.
В текущем финансовом году в больнице надеются провести вторую такую операцию.
Пациент, которому была проведена трансплантация, страдает пигментным ретинитом - неизлечимым заболеванием, вызывающим сокращение количества светочувствительных фоторецепторов.
Это заболевание вызывает сужение поля зрения и может привести к слепоте. По медицинским данным, ему подвержены около 40 000 человек. Методов полного излечения пигментного ретинита в настоящее время не существует.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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