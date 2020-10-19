Проведена первая в мире трансплантация сетчатки с использованием iPS-клеток

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Кобэ (Jiji Press) - 16 октября одна из клиник западной Японии сообщила об успешном проведении первой в мире трансплантации мембран сетчатки, созданных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, или iPS-клеток. Операция потребовалась для восстановления функций фоторецепторов у пациента.

Проведенная городской офтальмологической клиникой Кобэ в начале этого месяца трансплантация также была направлена на восстановление нервных сетей, функционально объединенных со зрительными нервами пациента.

В текущем финансовом году в больнице надеются провести вторую такую операцию.

Пациент, которому была проведена трансплантация, страдает пигментным ретинитом - неизлечимым заболеванием, вызывающим сокращение количества светочувствительных фоторецепторов.

Это заболевание вызывает сужение поля зрения и может привести к слепоте. По медицинским данным, ему подвержены около 40 000 человек. Методов полного излечения пигментного ретинита в настоящее время не существует.

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