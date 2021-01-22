Правительственный комитет одобрил клиническое исследование трансплантации клеток сетчатки на основе стволовых клеток (iPS)

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Токио / Кобе, 21 января (Jiji Press). Комитет при министерстве здравоохранения Японии 20 января утвердил план по проведению клинических исследований по трансплантации жидкости, содержащей клетки сетчатки, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых или iPS-клеток, пациентам с глазными заболеваниями.

Городская офтальмологическая больница Кобе в городе Кобе, столице префектуры Хёго на западе Японии, планирует провести такую ​​трансплантацию 50 пациентам, чтобы изучить эффект этого метода как нового метода лечения.

Клинические исследования проведут на пациентах с заболеваниями, вызванными аномалиями пигментных эпителиальных клеток сетчатки. Дегенерация и функциональное ухудшение этих клеток вызывают ряд заболеваний, угрожающих зрению, поскольку клетки доставляют питательные вещества к фоторецепторным клеткам, которые реагируют на свет.

В 2014 и 2017 годах группа под руководством японского государственного исследовательского института Riken провела трансплантацию iPS-клеток пациентам с экссудативной возрастной дегенерацией жёлтого пятна, трудноизлечимым заболеванием глаз, которое вызывает ухудшение зрения, и подтвердила достаточную безопасность терапии.

Клинические исследования городской офтальмологической больницы Кобе будут охватывать широкий спектр заболеваний, связанных с аномалиями пигментных эпителиальных клеток, включая атрофическую возрастную дегенерацию желтого пятна. Считается, что в Японии от таких болезней страдают десятки тысяч людей.

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