В Японии пациенту для лечения рака ввели натуральные клетки-киллеры, выращенные из стволовых клеток (iPS)

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Токио, 22 октября (Jiji Press). Группа исследователей из японского Университета Тиба и государственного исследовательского института Riken в ходе клинического испытания трансплантировала естественные Т-клетки-киллеры, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), пациенту с раком шеи, сообщили информированные источники в четверг.

По словам источников, это первое в Японии клиническое испытание с использованием iPS-клеток для лечения рака. По их словам, инъекция человеку NKT-клеток, полученных из iPS-клеток, проводится впервые в мире.

По данным университета, трансплантация была проведена в университетской больнице 14 октября.

Команда создала NKT-клетки, используя iPS-клетки, полученные из крови здоровых людей, и ввела пациенту около 50 миллионов из них в кровеносные сосуды, связанные с раковой опухолью. Источник из группы исследователей сообщает, что никаких неблагоприятных явлений не обнаружено.

Команда планирует вводить пациенту NKT-клетки трижды через каждые две недели, проверяя, не вызывают ли клетки воспаление.

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