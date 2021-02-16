В Японии всё шире используют тест на онкологические заболевания, проводимый при помощи круглых червей
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Токио, 15 февраля (Jiji Press). Новый простой скрининговый тест на рак, в котором используются моча и круглые черви (нематоды) длиной около 1 миллиметра, всё шире применяют в Японии.
Токийский стартап Hirotsu Bio Science Inc., разработавший этот метод, намерен использовать тест для предварительных обследований, чтобы отличить больных раком от здоровых людей в ситуации, когда многие воздерживаются от медицинских осмотров во время эпидемии нового коронавируса.
По словам Хироцу Такааки, президента и генерального директора компании, нематоды обладают хорошо развитым обонянием и реагируют на запах мочи, собранной у пациентов с раком желудка и 14 другими видами рака. Точность теста составляет 86,3%.
Люди, которые хотят пройти тест, собирают образцы мочи, помещают их в наборы для тестирования и отправляют на предприятия компании. Результаты они получают примерно через шесть недель.
Тест стоит 9800 йен. Hirotsu Bio Science создала пункты приёма образцов в Токио, в Фукуоке на юго-западе страны и в западном городе Осака после того, как начала проводить тестирование в ноябре 2020 года. По словам представителей компании, тестом уже воспользовалось более 10 000 человек.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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