В 2020 году таможня Японии изъяла на 43% меньше наркотических веществ, чем в предыдущем году
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Токио, 18 февраля. (Jiji Press). Количество незаконных наркотиков, изъятых японской таможней в 2020 году, упало на 43% по сравнению с предыдущим годом и составило около 1906 кг, всего 733 случая (на 30% меньше), объявило Министерство финансов.
Резкое снижение связано с ограничениями на въезд, введенными в рамках борьбы с пандемией COVID-19.
Однако поскольку годовой объем превышает 1 тонну пятый год подряд и находится на третьем по величине уровне за всю историю наблюдений, министерство считает, что ситуация «очень серьёзная», – сказал представитель министерства.
Ввиду перспектив прекращения пандемии министерство планирует активизировать усилия по борьбе с контрабандой наркотиков, в том числе внедрить новое оборудование для обнаружения наркотиков.
Из изъятых наркотиков стимуляторы составили около 800 килограммов, что на 69% ниже уровня 2019 года, но вдвое больше, чем десять лет назад.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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