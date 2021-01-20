В Японии стремительно растут объёмы изымаемой жидкой марихуаны

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Токио, 18 января (Jiji Press). Объём изъятий жидкой марихуаны в Японии стремительно растёт, из-за чего полиция и таможенные органы приведены в состояние повышенной готовности.

Оценочное количество марихуаны в жидкой форме, конфискованной токийской таможней в 2020 году, выросло почти в 70 раз по сравнению с прошлым годом. Сотрудник таможни охарактеризовал ситуацию как «взрывной рост».

Жидкость, извлеченная из растений марихуаны, имеет более высокое содержание галлюциногенного тетрагидроканнабинола (ТГК), чем высушенный каннабис, и может использоваться аналогично жидкости для электронных сигарет.

«Многие пользователи – молодые люди, – сказал представитель токийского управления полиции. – У меня сложилось впечатление, что она широко используется последние 10 лет».

По данным токийской таможни, за весь 2019 год объем изъятий жидкой марихуаны составлял примерно 400 граммов, но в первой половине 2020 года он вырос примерно до 9 килограммов, и до 18 килограммов в последующие пять месяцев до конца ноября.

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