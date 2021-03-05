В Японии в 2020 году впервые отмечено снижение количества обращений в связи с домашним насилием
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Токио, 4 марта (Jiji Press). Японская полиция в 2020 году приняла меры в 8778 случаях домашнего насилия, что на 383 меньше по сравнению с предыдущим годом. Это первое снижение их количества с начала сбора статистики в 2003 году, как показывают опубликованные 4 марта данные Национального полицейского агентства.
Агентство также заявило о вероятности снижения количества случаев из-за ситуации, когда в условиях пандемии коронавируса у людей было меньше возможностей встречаться с лицами, не являющимися членами семьи, и в результате многие случаи домашнего насилия оставались скрытыми.
«Мы будем активно собирать информацию», – сказал представитель агентства.
В связи с повышением осведомлённости общественности о домашнем насилии и пересмотром закона в 2014 году, согласно которому жестокое обращение с не состоящими в браке живущими вместе партнёрами также считается домашним насилием, общее количество дел о домашнем насилии, против которых принимала меры полиция, продолжало расти с каждым годом с момента начала сбора в 2003 году сопоставимых данных, включаемых в разряд преступных нападений.
Среди дел в 2020 году был случай травмы, повлёкшей за собой смерть, и 110 случаев покушений на убийство. 5183 инцидента были признаны уголовными делами о нападениях, что свидетельствует об усилиях полиции по активному возбуждению дел при инцидентах, связанных с насилием, прежде чем они перерастут в более серьёзные ситуации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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