В Японии стремятся уменьшить использование пластика несмотря на возможное влияние на бизнес

Новости

Токио, 13 марта (Jiji Press). Япония стремится сократить использование пластика в магазинах и ресторанах, хотя в связанных с этим отраслях промышленности остаются некоторые опасения в отношении воздействия таких усилий на бизнес.

Несколькими днями ранее на заседании кабинета министров правительство Японии приняло законопроект о поощрении предприятий, сокращающих и перерабатывающих пластиковые отходы.

Крупные круглосуточные магазины и сети ресторанов уже сокращают количество пластиковой утвари, такой как ложки и соломинки, а некоторые перешли на использование альтернативных продуктов на растительной основе.

Однако некоторые пластмассовые товары по-прежнему распространяются бесплатно в магазинах, и операторы магазинов опасаются того, что правительство может заставить сделать их платными для покупателей через постановления министерства после того, как законопроект о переработке пластика будет принят парламентом Японии.

В мае 2019 года сеть круглосуточных магазинов (комбини) Lawson сменила тару для кофейных продуктов со льдом с пластиковой на бумажную. Их конкуренты Seven-Eleven Japan Co. и FamilyMart Co. сменили крышки своих продуктов ряда охлаждённого кофе на не требующие использования соломинок в августе 2019 и марте 2020 года соответственно.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме