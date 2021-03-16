В Японии стремятся уменьшить использование пластика несмотря на возможное влияние на бизнес
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Токио, 13 марта (Jiji Press). Япония стремится сократить использование пластика в магазинах и ресторанах, хотя в связанных с этим отраслях промышленности остаются некоторые опасения в отношении воздействия таких усилий на бизнес.
Несколькими днями ранее на заседании кабинета министров правительство Японии приняло законопроект о поощрении предприятий, сокращающих и перерабатывающих пластиковые отходы.
Крупные круглосуточные магазины и сети ресторанов уже сокращают количество пластиковой утвари, такой как ложки и соломинки, а некоторые перешли на использование альтернативных продуктов на растительной основе.
Однако некоторые пластмассовые товары по-прежнему распространяются бесплатно в магазинах, и операторы магазинов опасаются того, что правительство может заставить сделать их платными для покупателей через постановления министерства после того, как законопроект о переработке пластика будет принят парламентом Японии.
В мае 2019 года сеть круглосуточных магазинов (комбини) Lawson сменила тару для кофейных продуктов со льдом с пластиковой на бумажную. Их конкуренты Seven-Eleven Japan Co. и FamilyMart Co. сменили крышки своих продуктов ряда охлаждённого кофе на не требующие использования соломинок в августе 2019 и марте 2020 года соответственно.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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