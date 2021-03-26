Япония призвала США отказаться от использования названия «Восточное море» для Японского моря

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Токио, 25 марта (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что Соединённые Штаты должны называть воды между Японией и Корейским полуостровом Японским морем, а не «Восточным морем».

«Неуместно описывать эти воды как “Восточное море”, – заявил на пресс-конференции заместитель главного секретаря кабинета министров Манабу Сакаи. – Наша позиция такова, что Японское море – единственное международно признанное название».

Он также сказал, что Япония призвала Соединенные Штаты исправить ссылку. Южная Корея называет эти воды «Восточным морем».

Командование Индо-Тихоокеанского региона США охарактеризовало эти воды как «Восточное море» в заявлении о запусках Северной Кореей баллистических ракет 25 марта.

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