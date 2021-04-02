В Японии пересмотрят Закон о дорожном движении для нужд беспилотного транспорта
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Токио, 1 апреля (Jiji Press). Группа экспертов Национального полицейского управления Японии предложила ввести ряд обязательств для предприятий, предоставляющих услуги беспилотных средств передвижения в целях обеспечения безопасности.
Агентство обсудит пересмотр закона о дорожном движении, поскольку правительство намерено реализовать запуск местных услуг беспилотного транспорта примерно в 2022 финансовом году.
Правительство надеется, что такие услуги предоставят средства передвижения пожилым людям, не имеющим доступа к общественному транспорту из-за нехватки водителей и сокращения населения.
В местных службах беспилотного транспорта автомобили будут двигаться без водителей, автоматические системы будут контролировать начало и окончание движения, тогда как оператор поставщика услуг удалённо контролирует несколько транспортных средств.
Правительство надеется допустить практическое использование местных транспортных услуг с использованием технологии автономного управления 4-го уровня примерно к 2022 финансовому году, который начнётся в апреле 2022 года, и сделать их доступными по всей стране к 2025 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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