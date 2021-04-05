Рабочая группа Либерально-демократической партии Японии по вопросам различных фамилий супругов провела первое заседание
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Токио, 2 апреля (Jiji Press). Рабочая группа правящей Либерально-демократической партии Японии для обсуждения возможной системы разных фамилий супругов провела первое заседание в штаб-квартире партии.
В рамках ЛДП группа, продвигающая возможность супругов иметь разные фамилии, и другая группа, осторожно относящаяся к вопросу, создали парламентскую лигу.
Поскольку дебаты по этому вопросу могут разрастаться, рабочая группа стремится координировать мнения как формальная организация партии. Группу возглавляет бывший генеральный секретарь Исихара Нобутэру.
На встрече были услышаны мнения как за, так и против системы разных фамилий, в том числе указывали, что есть проблемы, которые нельзя решить простым использованием девичьих фамилий, и что нужно чётко обозначить курс по этому вопросу, поскольку это будет одной из проблем на всеобщих выборах.
Ожидается, что большая коллегия Верховного суда вынесет конституционное решение по нынешней системе общих фамилий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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