Во Франции началась кампания против Uniqlo и других гигантов моды в связи с предположительным принудительным трудом уйгуров в Китае
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Париж, 11 апреля (Jiji Press). Группа помощи уйгурам и другие организации подали в суд Парижа жалобу на четырёх гигантов моды, включая японскую Uniqlo Co., по поводу предполагаемого принудительного труда уйгуров в Китае.
Согласно сообщениям СМИ, включая газету Les Echos, жалобу подали на французское подразделение компании розничной торговли одеждой Uniqlo, испанскую Inditex, управляющую сетью модной одежды Zara, обувную компанию Skechers USA Inc. и французский гигант торговли одеждой SMCP.
В опубликованной 9 апреля жалобе группа помощи и её партнеры обвиняют эти компании в получении доходов от принудительного труда уйгуров, китайского этнического меньшинства, и сокрытии преступлений против человечности.
В жалобе говорится, что эти компании продолжают продавать продукцию, в которой используется хлопок, произведенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
8 апреля Янаи Тадаси, председатель и президент Fast Retailing Co., материнской компании Uniqlo, отказался комментировать ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском регионе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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