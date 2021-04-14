Япония и Германия разделяют серьёзную озабоченность по поводу нарушения прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе

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Токио, 13 апреля (Jiji Press). Министры иностранных дел и обороны Японии и Германии провели первые переговоры в режиме «два плюс два» посредством телеконференции, выразив серьёзную обеспокоенность репрессиями Китая в отношении прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Министры Японии и Германии также подтвердили, что их страны будут сотрудничать для реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, за которую выступает Япония.

В начале переговоров министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу сказал, что сейчас потребность в объединении союзников, разделяющих основные ценности и принципы, больше, чем когда-либо прежде.

Его немецкий коллега Хайко Маас сказал, что для двух стран очень важно поддерживать тесный контакт по вопросам безопасности, добавив, что Япония является одним из самых надёжных партнёров Германии.

Поскольку Германия планирует отправить корабль в Индо-Тихоокеанский регион этим летом, японская сторона предложила совместные учения с Силами самообороны Японии, и обе стороны согласились организовать такие учения.

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