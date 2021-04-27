В Японии мэр уходит с должности из-за скандала с установкой в мэрии оборудования для сауны
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Г. Икэда, преф. Осака, 26 апреля (Jiji Press) - Мэр города Икэда на западе Японии, в префектуре Осака, заявил, что покинет пост из-за разногласий по поводу оборудования для домашней сауны, которое он установил в офисе городской администрации.
«Я от всей души прошу прощения за то, что вызвал раздражение общественности и остановил работу городской администрации», – заявил на пресс-конференции 44-летний мэр Томита Хироки.
«Я уйду с поста мэра города, принимая на себя ответственность», – сказал Томита. Он не уточнил, когда уйдет в отставку, но указал, что его уход произойдёт после организации вакцинации от коронавируса пожилых людей города.
В 2019 году Томита впервые был избран на пост мэра с одобрения осакской местной партии Исин-но кай. После того, как разгорелся саунный скандал, он покинул партию в ноябре 2020 года.
Группа, созданная городским собранием для расследования проблемы сауны, обнаружила, что мэр принёс личные вещи в городской офис и признала притеснение с использованием служебного положения со стороны мэра работников мэрии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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