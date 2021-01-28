Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ извинился за депутатов от правящей коалиции, посещавших ночные клубы в период чрезвычайного положения
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Токио, 27 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ извинился за посещение высокопоставленными законодателями правящей коалиции ресторанов с сопутствующими развлечениями в фешенебельном районе Гиндза в Токио после 20:00 во время чрезвычайного положения, объявленного из-за эпидемии нового коронавируса.
«Мне очень жаль. (Законодатели) должны вести себя так, чтобы это получало одобрение общественности», – сказал Суга на заседании бюджетного комитета Палаты советников в ответ на вопрос Токунаги Эри, депутата главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.
Мацумото Дзюн, исполняющий обязанности руководителя по делам парламента правящей Либерально-демократической партии, и Тояма Киёхико, исполняющий обязанности генерального секретаря партии Комэйто, партнёра ЛДП по коалиции, по отдельности посещали бары и другие места после 20:00 в январе в то время, когда правительство призывало граждан не выходить на улицу по несущественным делам в связи с объявлением чрезвычайного положения, которое распространяется на Токио и 10 префектур.
Еженедельные журналы «Сюкан синсё» и «Сюкан бунсюн» сообщили о таких посещениях в электронных версиях изданий. Мацумото и Тояма признали факты посещения и извинились перед журналистами 26 января.
Министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Акаба Кадзуёси, член Комэйто, заявил в комитете верхней палаты: «Этого не должно происходить. Как высокопоставленный член партии, я хочу сделать ему (Тояме) строгое внушение».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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