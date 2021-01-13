Экономические перспективы-2021: от пандемии к умеренному восстановлению конъюнктуры

2020-й стал годом, когда весь мир содрогнулся от пандемии коронавируса нового типа. Ситуация с распространением заражений в условиях третьей волны инфекции в Японии продолжает порождать риски для экономики. Однако по мнению автора, одного из наиболее маститых экономистов страны, несмотря на не вполне ясные перспективы, в 2021 году экономика будет двигаться по пути умеренного восстановления конъюнктуры.

2020 год: картина в коронавирусных тонах

2020-й год стал годом разгула коронавирусной инфекции нового типа. Выражение «коронавирус нового типа» впервые вошло в проводимое канцелярией кабинета министров обследование «Опрос экономических наблюдателей» в январе 2020 года. С тех пор воздействие, оказываемое распространением коронавируса, продолжает выступать серьезным негативным фактором для экономики.

Влияние коронавируса изрядно проявилось на проводах 2020 года. Половина из 30 слов и выражений, номинированных на приз новых и самых распространенных в уходящем году, была связана с коронавирусом, а обладателем главного приза стало выражение саммицу (３密), используемое в призыве избегать трех факторов, способствующих распространению вируса (тесные помещения, близкие контакты, плотные скопления людей). Более того, выбираемым всей страной иероглифом года тоже стал «мицу» (密) – «тесный, близкий» или «тайный».

Этот иероглиф года хорошо описывает и условия, в которых велась экономическая деятельность, и экономическую конъюнктуру 2020 года. В 2012-м и 2016-м годах, когда проходили предыдущие летние Олимпийские и Паралимпийские игры, жители страны выбирали иероглифом года «кин» (金) – «золото». В начале 2020 года все тоже полагали, что «золото» вновь окажется на первом месте, если только не произойдет какого-нибудь катаклизма наподобие шока, спровоцированного крахом банка Lehman Brothers в 2008 году. Но совершенно иная шокирующая ситуация, возникшая с распространением инфекции, вынудила отложить проведение Игр на следующий 2021-й год, начисто лишив «золото» шансов вновь оказаться символом-победителем.

Усиление страхов в условиях третьей волны

В апреле 2020 года, когда был объявлен режим чрезвычайной ситуации, Опрос экономических наблюдателей – исследование мнений людей, чье положение заставляет их тонко улавливать состояние экономики, зарегистрировал рекордное падение всех индексов (точнее говоря, диффузионных индексов – DI) с начала ведения соответствующей статистики.

В апрельском опросе индекс оценки текущей ситуации составил всего лишь 7,9. В последующие месяцы индекс восстанавливался, и в октябре, когда этому поспособствовал эффект от реализации кампании Go To Travel, на какое-то время оценка конъюнктуры преодолела 50 – водораздел между пессимистичным и оптимистичным настроем, составив 54,5. Более того, когда я самостоятельно рассчитал индикатор текущего состояния в привязке к коронавирусу – использовал ответы только тех опрошенных наблюдателей, кто сослался в своих ответах на коронавирус, этот «коронавирусный индекс» DI оказался ниже общего показателя, свидетельствуя о том, что именно вирус является фактором преткновения для экономики. В ряде ответов на коронавирус как на основание их оценки экономической конъюнктуры ссылались более половины из всех 2050 наблюдателей, охваченных опросом.

В ноябрьском опросе экономических наблюдателей 2020 года под воздействием третьей волны распространения коронавируса индекс оценки текущего положения снизился на 8,9 пункта относительно октябрьского результата. Величина же снижения «коронавирусного индекса» оказалась еще больше, составив 12,9 пункта, что дает понять: опасения, связанные с развитием ситуации с коронавирусом, усилились.

Восстановление до уровня перед пандемией: 2023 год?

В квартале с апреля по июнь 2020 года, когда в стране вводился режим чрезвычайной ситуации, коронавирус привел к резкому падению ВВП: в сравнении с предшествовавшим кварталом в реальном выражении в пересчете на год он снизился на 29,2%. Затем в квартале с июля по сентябрь произошел серьезный отскок: +22,9%. Что же касается дальнейших прогнозов, в декабрьском опросе «Прогноз ESP», определяющем консенсус мнений экономистов страны, на квартал с января по март 2021 года прогнозируется рост на +3,4% в пересчете на год относительно предшествовавшего квартала с октября по декабрь 2020-го, а на период с января-марта 2021 по январь-март 2022 экономисты предсказывают рост в пределах от 1% до 2% в пересчете на год.

В ответ на рост заражений коронавирусом со второй половины ноября и на протяжении всего декабря в экономической деятельности наблюдалась тенденция к самоограничению. К тому же, на период с 28 декабря по 11 января правительство приостановило по всей стране действие программы стимулирования внутреннего туризма Go To Travel. По всей вероятности, этот шаг предприняли с целью снизить нагрузку на систему медицинского обслуживания в предновогодний и новогодний период. Из-за этого возникла вероятность того, что в квартале с января по март 2021 года рост ВВП в реальном исчислении относительно предыдущего квартала в годовом выражении окажется ниже ожиданий экспертов. Не будет ничего удивительного в случае временного скатывания к отрицательному показателю роста и по итогам Прогноза ESP, поскольку восемь экспертов, давших самый низкий прогноз, в среднем предсказали -0,6%.

По итогам специального опроса ESP, проведенного в ноябре, в качестве факторов риска для экономической ситуации «ухудшение конъюнктуры в США» оказалось на втором месте с большим отрывом от лидера, которым эксперты назвали «ситуацию с распространением коронавируса».

В аналогичном опросе за декабрь средняя оценка перспектив роста ВВП в реальном исчислении на 2021 финансовый год составила +3,4% (среди восьми экспертов, давших максимально высокую оценку в среднем +4,1, среди восьмерых, давших минимальную, – в среднем +2,8%). Это свидетельствует о развороте ожиданий в сравнении с 2020-м финансовым годом, когда средний результат составил -5,4%.

В Прогнозе ESP рассчитывается «сводный диффузионный индекс оценки экономической конъюнктуры», отображающий обобщенное мнение всех опрошенных специалистов. В квартале с октября по декабрь 2020 года эта оценка сильно превышала водораздел 50 в сторону оптимизма – она составляла 90,0. Далее вплоть до июля-сентября 2022 года этот индекс находится в зоне выше 70-80. Временные снижения оценки до 72,9 приходится на январь-март 2021 и октябрь-декабрь 2021 (сразу после проведения Олимпийских и Паралимпийских игр). С незначительными отклонениями, консенсусом среди экономистов является то, что в экономике будет продолжаться умеренное восстановление, начало которому положено в мае 2020 года.

Россыпь оптимистичных данных

Впрочем, даже если рост реального ВВП будет продолжаться в соответствии со средними прогнозами до квартала с января по март 2022 года, выхода на уровень, который имел место до распространения коронавируса, не произойдет. По всей видимости, выход на этот уровень будет происходить уже после начала 2023 года.

Поддержкой прогнозу продолжения умеренного восстановления конъюнктуры служит активизация экономической деятельности: предприятия пересмотрели виды на экспорт и соответственно продолжают корректировать производство в сторону увеличения. В декабрьском ежеквартальном опросе деловых настроений руководства компаний Банка Японии «Танкан» индекс оценки состояния бизнеса крупными предприятиями производственного сектора (диффузионный индекс, представляющий разницу между долей респондентов, ответивших, что дела идут «хорошо» и долей тех, кто ответил «плохо»), составив -10, улучшился в сравнении с результатом сентябрьского опроса (-27) на 17 пунктов.

Имеется немало данных, свидетельствующих об упрочении деловых настроений. В то время как диффузионный индекс оценки текущего состояния в ноябрьском Опросе экономических наблюдателей ухудшился, аналогичный индекс оценки ситуации для корпоративной деятельности сохранил тенденцию изменения к лучшему.

В декабрьском опросе Банка Японии «Танкан» в 2020 финансовом году инвестиционные планы предприятий всех отраслей и масштабов в сравнении с предшествовавшим финансовым годом продемонстрировали отрицательный итог -3,9%, что является пересмотром в сторону понижения относительно предыдущего, сентябрьского опроса (-2,7%).

Но если рассмотреть индекс оценки достаточности производственного оборудования (диффузионный индекс, определяемый разницей доли тех, ко считает, что мощностей «в избытке» и тех, кто считает, что их «недостаточно»), то обращает на себя внимание то, что рост «избыточных настроений» отсутствует. Становится ясно, что коррекция в сторону сокращения планов капиталовложений происходит не из-за того, что существующие мощности считают «избыточными», а из-за беспокойства по поводу распространения коронавирусной инфекции.

В условиях продолжающегося ухудшения статистики по безработице обстановка с трудоустройством суровая, но если рассмотреть оценку нанятого персонала (диффузионный индекс разницы между ответившими «в избытке» и «недостаточно»), то заметно, что как в настоящем, так и в видах на будущее в том, что касается численности персонала, не наблюдается роста доли тех, кто считает персонал «избыточным».

Это относится и к индексу оценки уровня складских запасов в промышленности, а также индексу оценки уровня наличия готовой к отправке продукции (диффузионные индексы, представляющие разницу между «избыточно» и «недостаточно»).

То, что компании не проявляют растущей озабоченности по поводу избыточности нанимаемого персонала, оборудования и запасов, является весьма благоприятным признаком с точки зрения экономического цикла.

Государственная финансовая политика и надежды на вакцины

Учитывая, помимо прочего, руководящую роль правительства в деле снижения тарифов на мобильную связь, ожидать роста цен не приходится, и ситуация будет способствовать тому, что Банк Японии продолжит свою политику монетарного смягчения. Кроме того, поступают сообщения о том, что будет продлена политика центрального банка по поддержанию финансовых ресурсов предприятий.

Государство также принимает крупные ответные меры финансового характера. Восьмого декабря 2020 года правительство утвердило пакет дополнительных мер экономического стимулирования, стоимость проведения работ в рамках которого составляет 73,6 трлн йен. Пакет сформирован из трех частей: (1) на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией 6 трлн йен; (2) на структурные изменения экономики после коронавируса 51,7 трлн йен; (3) на предотвращение ущерба от стихийных бедствий и укрепление национальных земель 5,9 трлн. йен.

Пятнадцатого декабря правительством был принят проект третьего дополнительного бюджета на 2020 финансовый год, в общем счете которого сумма дополнительных годовых расходов достигает 21,8 трлн йен. В нем предусмотрено как финансирование экономических мер, так и налоговые трансферты регионам.

В Великобритании и Соединенных Штатах уже началась вакцинация от коронавируса. И хотя до того, как в Японии развернется широкая вакцинация, вероятно, потребуется еще какое-то время, ожидается, что в течение 21 года, наряду с разработкой лекарств от коронавируса, начнется движение в направлении преодоления этой инфекции.

Хочется надеяться, что в завершении 2021-го иероглифом года будет избран знак, никак не связанный с коронавирусом, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут, как запланировано, и год будет отмечен ярким, лучезарным символом, таким как «кин» (金) – «золото», «кагаяку» (輝) – «сиять» или «ё» (陽) – «солнце, позитивный».

Я надеюсь, что год будет светлым.

Фотография к заголовку: PIXTA

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