Зависимость от госзаймов на уровне 64,1%: разбухание расходов в третьем допбюджете на 2020 финансовый год из-за мер борьбы с коронавирусом

Бюджет на 2020-й финансовый год (который завершается в конце марта 2021-го) был утвержден 27 марта с суммой общего счета 102 трлн 658 млрд йен. После этого в связи с распространением коронавируса нового типа для реализации ответных мер был выработан уже третий по счету дополнительный бюджет. Сумма его общего счета разбухла до 175 трлн йен, из них свыше 60% приходится на заимствования.

Пятнадцатого декабря правительство Японии решением кабинета министров утвердило проект третьего дополнительного бюджета на 2020 финансовый год общей стоимостью 15 трлн 400 млрд йен. С одной стороны, разбухают расходы в связи с дополнительными экономическими мерами в ответ на распространение коронавируса нового типа, с другой стороны, застой в экономике ведет к сокращению налоговых поступлений. Для покрытия расходов будут выпущены дополнительные государственные займы, следовательно, произойдет рост государственного долга. Сумма общего счета бюджета разбухла до 175 трлн 687 млрд 800 млн йен. Правительство намеревается в январе вынести проект на рассмотрение очередной парламентской сессии с тем, чтобы бюджет был утвержден в том же месяце.

Первоначальный бюджет 2020 финансового года предусматривал выпуск госзаймов на сумму 32.6 трлн йен, однако после принятия трех дополнительных бюджетов эта сумма увеличилась в 3,45 раза, достигнув 112 трлн 533 млрд 900 млн йен, обновив исторический рекорд. Доля заимствований в годовых поступлениях (которая выражает уровень зависимости от госзаймов) на первоначальном этапе составляла 31,7%, с принятием первого допбюджета 45,4%, после утверждения второго 56,3%, и наконец, теперь с принятием третьего дополнительного бюджета она составляет 64,1%. Это со всей очевидностью превосходит 2009 финансовый год, на который пришлись последствия финансового шока, вызванного крахом инвестиционного банка Lehman Brothers – тогда зависимость достигла 52,1%.

В условиях, когда продолжается третья волна распространения коронавирусной инфекции, давление в направлении увеличения расходов очень велико, и масштаб расходов в 2021 финансовом году явно превзойдет первоначальный бюджет 2020 финансового года (102 трлн 658 млрд йен), величина которого была самой большой за всю историю. Массированный выпуск гособлигаций – это перекладывание долгов на будущие поколения. В условиях, когда из-за старения и сокращения численности населения рассчитывать на рост не приходится, выход на обратный путь к соблюдению финансовой дисциплины представляет трудную задачу.

Фотография к заголовку: PAKUTASO

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