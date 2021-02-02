Депутат партии правящей коалиции парламента Японии оставит должность депутата, три депутата от ЛДП выходят из партии из-за того, что посещали хостесс-клубы во время чрезвычайного положения

Новости

Токио, 1 февраля (Jiji Press). Тояма Киёхико из партии Комэйто, младшего партнёра по правящей коалиции Либерально-демократической партии, 1 февраля подал в отставку с должности депутата, признавая вину за посещение хостесс-клуба в фешенебельном районе Гиндза в Токио во время чрезвычайного положения, объявленного для борьбы с новым коронавирусом.

Отставка 51-летнего Тоямы одобрена на пленарном заседании Палаты представителей, нижней палаты парламента, во второй половине дня.

Также 1 февраля три депутата от ЛДП покинули партию, признав ответственность за аналогичные действия в январе, когда жителей столицы и префектур, на которые распространяется действие чрезвычайного положения, попросили воздержаться от выхода после 20:00.

Оставили партию 70-летний Мацумото Дзюн, бывший председатель Национальной комиссии по общественной безопасности, государственный министр образования Таносэ Тайдо, 46 лет, и Оцука Такаси, 56 лет, заместитель главы парламентского комитета ЛДП.

Мацумото обедал в итальянском ресторане в Токио 18 января, когда была созвана очередная парламентская сессия, позже посетив два хостесс-клуба на Гиндзе, покинув второй вскоре после 23:00. Таносэ и Оцука были с Мацумото в ресторане, а второй из них – в хостесс-клубе.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме