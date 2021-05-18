Японская компания построит новый китобойный корабль

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Токио, 10 мая (Jiji Press). Компания Kyodo Senpaku Co. заявила, что потратит 6 миллиардов йен на строительство нового китобойного базового корабля, который придет на смену нынешнему устаревшему «Ниссин мару».

Токийская китобойная компания планирует завершить строительство и начать эксплуатацию нового судна в 2024 году.

По словам компании, новый базовый корабль будет приспособлен для коммерческого китобойного промысла, отметив, что его структура позволит членам экипажа легко обрабатывать пойманных китов на судне. По словам этой единственной компании в Японии, занимающейся китобойным промыслом с базового корабля, нынешняя «Ниссин мару» предназначена для исследовательского китобойного промысла и хорошо ориентируется на всём пространстве целевых районов.

Новое судно будет способно вылавливать финвалов, которых, возможно, разрешат ловить в будущем, и ходить в Антарктический океан.

Компания планирует полностью покрыть затраты на строительство собственными силами, не полагаясь на государственные субсидии. Компания с июня поднимет оптовые цены на китовое мясо на 20% и запустит краудфандинговую кампанию.

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