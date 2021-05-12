В Японии арестован мужчина за размещение в сети фотографий спортсменок в сексуальных целях

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Токио, 11 мая (Jiji Press). Полиция Токио арестовала самозанятого мужчину за то, что он без разрешения изображённых разместил фотографии спортсменок на вебсайте для взрослых.

37-летний Кояма Косукэ был арестован столичным управлением полиции по обвинению в нарушении закона об авторских правах. «Я знал, что поступаю плохо, но не думал, что дойдёт до ареста», – сказал он полиции.

Число случаев, когда фотографии спортсменок публикуются и просматриваются в Интернете в сексуальных целях, растёт. Полиция Японии возбуждает дело по такому случаю впервые.

Примерно 18 мая 2019 года Кояма из префектуры Киото разместил 39 фотографий спортсменок, взятых из телевизионных программ, на своём веб-сайте для взрослых, сделав их доступными для неопределённого числа пользователей Интернета, по данным полиции.

По данным полиции, эти фотографиях Кояма сопровождал комментарием «эротические происшествия, попавшие на ТВ». В период с февраля 2011 года по март этого года Кояма запустил девять веб-сайтов с контентом для взрослых, заработав более 120 миллионов йен прибыли от онлайн-рекламы.

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