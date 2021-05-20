[Видео] Министерство обороны США опубликовало три видео с НЛО

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27 апреля Пентагон опубликовал три видеозаписи с изображением подозрительного летающего объекта, снятые пилотом самолета ВМС США. Ранее подобные видео просачивались в средства массовой информации, порождая слухи о том, что это может быть неопознанный летающий объект (НЛО), но сейчас министерство обороны впервые официально публикует видео. (Предоставлено Министерством обороны США) [Jiji Press Video Center]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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