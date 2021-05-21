Обнаруженное с помощью технологии стволовых клеток лекарство эффективно замедляет развитие БАС

Новости

Токио, 20 мая (Jiji Press). Японские исследователи заявили, что потенциальное лекарство от бокового амиотрофического склероза с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых или iPS-клеток эффективно замедляет прогрессирование этого нейродегенеративного заболевания.

Испытания на протяжении года показали, что потенциальное лекарство, уже используемое для лечения болезни Паркинсона, замедляет прогрессирование БАС примерно на семь месяцев, сообщила исследовательская группа Университета Кэйо, добавив, что подтвердилась и безопасность лекарства.

БАС – неизлечимое заболевание, при котором нервные клетки, контролирующие движения мышц, умирают, вызывая мышечную слабость, которая влияет на способность ходить, говорить, есть и дышать. В Японии около 10 000 пациентов с БАС.

Профессор Университета Кэйо Окано Хидэюки и его коллеги создали нервные клетки в болезненном состоянии из iPS-клеток, полученных из крови пациентов с БАС.

После тестирования различных препаратов команда обнаружила, что гидрохлорид ропинирола эффективен в сдерживании гибели нервных клеток. В 2018 году команда объявила о начале клинических испытаний потенциального препарата для лечения БАС.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме