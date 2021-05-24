В Японии одобрили поправки к Закону о несовершеннолетних, ужесточающие наказания для лиц 18-19 лет

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Токио, 21 мая (Jiji Press). Парламент Японии принял поправки к Закону о несовершеннолетних, направленные на ужесточение наказаний за преступления, совершённые лицами в возрасте 18 и 19 лет.

Законопроект был принят Палатой советников, верхней палатой парламента, на пленарном заседании большинством голосов при поддержке в основном правящей Либерально-демократической партии и её партнера по коалиции Комэйто. Палата представителей, нижняя палата, одобрила поправки в прошлом месяце.

Пересмотренный закон о несовершеннолетних вступит в силу 1 апреля 2022 года вместе с пересмотренным Гражданским кодексом, который снизит возраст совершеннолетия в Японии с 20 до 18 лет.

Уголовные дела в отношении лиц в возрасте 18 и 19 лет будут по-прежнему подпадать под действие пересмотренного Закона о несовершеннолетних, в соответствии с которым лица в возрасте 18 и 19 лет будут считаться «особыми несовершеннолетними».

Существующая структура закона о несовершеннолетних, которая требует отправки всех подозреваемых несовершеннолетних в суды по семейным делам, будет сохранена для расследования обстоятельств их правонарушений, таких как неблагополучное семейное положение.

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