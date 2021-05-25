Пара дынь сорта «юбари» на первом аукционе года продана за 2,7 млн йен

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Саппоро, 24 мая (Jiji Press). Пара дынь «юбари» была продана за 2,7 миллиона йен на первом аукционе этого сезона на оптовом рынке в Саппоро, столице самой северной префектуры Японии, Хоккайдо.

Эта цена оказалась самой высокой среди всех пар дынь «юбари», выставленных на аукционе на Центральном оптовом рынке Саппоро 24 мая. Она более чем в 22 раза больше максимальной цены в 120 000 йен на первом аукционе прошлого года. Самая высокая цена в прошлом году упала с рекордного максимума в 5 миллионов йен в 2019 году в связи с эпидемией.

24 мая на торги на рынке было выставлено 466 дынь из города Юбари на Хоккайдо. Дыни «юбари» известны как сезонный деликатес, и первый аукцион фруктов на оптовом рынке Саппоро показывает, что на Хоккайдо начинается лето.

Дыни за 2,7 миллиона йен были куплены Hokkaido Products Ltd., производителем детского питания из Саппоро. Компания быстро заморозит дыни и отправит их в качестве подарков в общей сложности 10 семьям с детьми, которые будут выбраны лотереей среди домохозяйств, подавших заявки в социальных сетях.

«Мы хотим подбодрить людей дынями “юбари” в то время, когда продолжаются трудности из-за пандемии», – сказал президент Hokkaido Products Кагэ Иори.

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