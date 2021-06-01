В Японии из-за эпидемии закрыты многие места для курения

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Токио, 29 мая (Jiji Press). Многие общественные места для курения были закрыты в Японии из-за опасений, что толпы курящих людей, снимая маски для лица в условиях эпидемии коронавируса, могут вызвать распространение инфекций.

Многие пепельницы в парках и других местах, находящихся в ведении местных властей, были удалены с весны прошлого года после вспышки коронавируса. Эти шаги также были направлены на предотвращение пассивного курения.

Токийский район Синдзюку закрыл места для курения, в том числе в парке Касиваги, недалеко от станции Синдзюку. Он также начал ограничивать использование некоторых общественных мест для курения во время обеденного перерыва.

Поскольку курильщикам становится всё труднее найти места для курения, некоторые люди курят, гуляя по улицам, что считается дурным тоном. «Всё больше людей курят на улицах», – сказал работник ресторана в развлекательном районе. Это также связано с тем, что в апреле прошлого года вступил в силу закон о запрете курения в помещениях.

В этих условиях компания Japan Tobacco Inc. начала создавать онлайн-карту, показывающую более 80 000 мест для курения по всей стране, доступную для членов своего бесплатного веб-сайта. Она также даёт советы местным органам власти и ресторанам о том, как разделить места для курения и некурящих.

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