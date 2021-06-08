В Японии арестовали российского штурмана по подозрению в халатности, повлёкшей человеческие жертвы

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Г. Момбэцу, Хоккайдо, 7 июня (Jiji Press). Служба береговой охраны Японии арестовала третьего помощника капитана 662-тонного российского грузового судна «Амур» из-за произошедшего в мае столкновения корабля с японским рыболовецким судном в Охотском море, из-за чего оно перевернулось.

Служба береговой охраны Момбэцу арестовала 38-летнего Павла Добрянского по обвинению в профессиональной халатности, повлёкшей за собой человеческие жертвы. В результате столкновения погибли трое из пяти членов экипажа рыболовецкого судна.

Служба береговой охраны не сообщила, признал ли подозреваемый обвинения.

Добрянского подозревают в том, что он пренебрегал надлежащим наблюдением при управлении судном, в результате чего российское судно, перевозившее снежных крабов, столкнулось с 9,7-тонным рыболовецким судном для вылова волосатого краба «Дайхати хоккомару» около 6 часов утра 26 мая, в результате чего погибли три человека.

Столкновение произошло примерно в 23 км от порта Момбецу в префектуре Хоккайдо на севере Японии, погибли Нумахата Масаёси (64 года), Конно Сюнсукэ (39 лет) и Иноуэ Масатоси (37 лет).

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