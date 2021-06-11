Россия освободила захваченное ранее японское рыболовное судно

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Москва, 10 июня. (Jiji Press). Японское рыболовное судно, захваченное российскими пограничниками у берегов Хоккайдо в прошлом месяце, было освобождено.

Судно «Эйхо мару № 172», принадлежащее Ассоциации кооперативного тралового рыболовства Вакканай в городе Вакканай на Хоккайдо, покинуло сахалинский порт на Дальнем Востоке России, чтобы вернуться в порт Вакканай, сообщили источники в правительстве Японии.

Рыболовный траулер был захвачен пограничниками 28 мая в водах к востоку от мыса Соя.

Российские органы безопасности заявили, что лодка работала в исключительной экономической зоне России и пыталась скрыться, и что на судне были обнаружены крабы.

Утверждая, что судно находилось в ИЭЗ Японии, японское правительство заявило протест против захвата и потребовало немедленного освобождения членов экипажа.

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