Россия освободила захваченное ранее японское рыболовное судно
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Москва, 10 июня. (Jiji Press). Японское рыболовное судно, захваченное российскими пограничниками у берегов Хоккайдо в прошлом месяце, было освобождено.
Судно «Эйхо мару № 172», принадлежащее Ассоциации кооперативного тралового рыболовства Вакканай в городе Вакканай на Хоккайдо, покинуло сахалинский порт на Дальнем Востоке России, чтобы вернуться в порт Вакканай, сообщили источники в правительстве Японии.
Рыболовный траулер был захвачен пограничниками 28 мая в водах к востоку от мыса Соя.
Российские органы безопасности заявили, что лодка работала в исключительной экономической зоне России и пыталась скрыться, и что на судне были обнаружены крабы.
Утверждая, что судно находилось в ИЭЗ Японии, японское правительство заявило протест против захвата и потребовало немедленного освобождения членов экипажа.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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