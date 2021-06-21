Японская система строгой проверки соискателей статуса беженцев привлекает внимание мировой общественности

Новости

Токио, 20 июня (Jiji Press). Система строгой проверки беженцев в Японии вновь привлекла к себе внимание после того, как член национальной сборной Мьянмы по футболу, посетивший Японию, отказался ехать домой за несколько дней до Всемирного дня беженцев 20 июня.

Япония предоставляет статус беженца лишь небольшой части соискателей, в то время как мьянманцы, которые хотят получить статус беженца, видят острую необходимость в защите после военного переворота, который произошёл в феврале в их стране.

В справочнике Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев говорится, что кандидатам на статус беженца следует давать поблажку в случае сомнения, но эксперт считает, что японские правила «слишком строги».

Пяэ Лян Аунг, запасной вратарь мьянманской команды, которая прилетела в Японию на отборочные матчи чемпионата мира по футболу, 16 июня отказался возвращаться в свою страну. Выступая перед журналистами 20 июня в префектуре Осака, он сказал, что 22 июня подаст заявление о предоставлении статуса беженца.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме