В Японии найдены самые древние останки пострадавшего от нападения акулы
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Киото, 30 июня (Jiji Press). Университет Киото представил кости человека, который считается самой древней известной жертвой нападения акулы около 3000 лет назад.
На костях человека периода Дзёмон, которые были обнаружены в раковинной куче Цукумо в Касаока, префектура Окаяма, обнаружены следы по меньшей мере 790 ран.
Об открытии недавно объявил Оксфордский университет, который провёл совместные исследования с Университетом Киото.
По данным Университетом Киото, на костях есть особые следы, которые, как полагают, были оставлены нападением акулы и, по-видимому, возникли в результате неоднократных укусов. На левой руке мужчины отсутствует запястье – возможно, съеденное акулой.
Предполагают, что мужчина в возрасте от 35 до 45 лет умер между 1370 и 1010 годами до нашей эры.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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