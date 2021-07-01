В Японии найдены самые древние останки пострадавшего от нападения акулы

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Киото, 30 июня (Jiji Press). Университет Киото представил кости человека, который считается самой древней известной жертвой нападения акулы около 3000 лет назад.

На костях человека периода Дзёмон, которые были обнаружены в раковинной куче Цукумо в Касаока, префектура Окаяма, обнаружены следы по меньшей мере 790 ран.

Об открытии недавно объявил Оксфордский университет, который провёл совместные исследования с Университетом Киото.

По данным Университетом Киото, на костях есть особые следы, которые, как полагают, были оставлены нападением акулы и, по-видимому, возникли в результате неоднократных укусов. На левой руке мужчины отсутствует запястье – возможно, съеденное акулой.

Предполагают, что мужчина в возрасте от 35 до 45 лет умер между 1370 и 1010 годами до нашей эры.

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