Оргкомитет Олимпиады признался в потере 4000 коробок с едой, приготовленных для участников черемонии открытия Олимпийских игр

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Токио, 28 июля (Jiji Press). Около 4000 из 10 000 обедов-бэнто, приготовленных для персонала и волонтёров на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио 23 июля, были выброшены, сообщил оргкомитет Игр.

По словам представителя комитета Такая Масанори, несъеденные блюда перерабатывались в корм для животных и использовались для производства биогаза.

По данным Такая, по оценкам, проведенным на прошлой неделе, около 20-30% еды, поставляемой на объекты Игр, не потребляется.

Питание, организованное для церемонии открытия, было заказано 20 июля, то есть потеря еды не была вызвана решением провести мероприятие без зрителей, сказал Такая. Решение запретить зрителям посещение большинства олимпийских объектов было принято в начале июля.

Он сказал, что одной из причин потерь было то, что многие люди не ели приготовленные блюда.

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