В 2020 году у японских школьников ухудшилось зрение
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 28 июля (Jiji Press). Доля учеников начальной и средней школы с остротой зрения ниже нормальной в Японии в 2020 году снова обновила рекорд, как показал опрос министерства образования в среду.
Доля детей с ожирением также выросла за год до марта этого года, что может говорить о влиянии кризиса нового коронавируса на их образ жизни, согласно данным опроса о состоянии здоровья.
Дети с качеством зрения менее 1,0 по японской шкале составили 37,52% среди опрошенных в начальных школах, что почти на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее. В неполных средних школах эта доля составила 58,29 процента, увеличившись на 0,82 пункта.
Острота зрения 1,0 эквивалентна зрению 20/20 в США и других странах.
Эти цифры министерство получило на основе выборки результатов медицинских обследований, проведенных в масштабах всей страны для детей в возрасте от 5 до 17 лет.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В 2020 году в Японии количество самоубийств школьников достигло рекордного уровня
- Японские школьники показали высокие средние баллы по математике
- В Японии педагоги выступают за уменьшение количества учащихся в классах
- Преобразование японской традиционной системы образования
- Система школьного образования в Японии
- Японская система образования глазами директора средней школы
- Государственное и частное образование: восьмикратная разница в ценах