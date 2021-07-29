В 2020 году у японских школьников ухудшилось зрение

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Токио, 28 июля (Jiji Press). Доля учеников начальной и средней школы с остротой зрения ниже нормальной в Японии в 2020 году снова обновила рекорд, как показал опрос министерства образования в среду.

Доля детей с ожирением также выросла за год до марта этого года, что может говорить о влиянии кризиса нового коронавируса на их образ жизни, согласно данным опроса о состоянии здоровья.

Дети с качеством зрения менее 1,0 по японской шкале составили 37,52% среди опрошенных в начальных школах, что почти на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее. В неполных средних школах эта доля составила 58,29 процента, увеличившись на 0,82 пункта.

Острота зрения 1,0 эквивалентна зрению 20/20 в США и других странах.

Эти цифры министерство получило на основе выборки результатов медицинских обследований, проведенных в масштабах всей страны для детей в возрасте от 5 до 17 лет.

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