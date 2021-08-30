Спортсмены из Афганистана прибыли в Токио для участия в Паралимпийских играх

Новости

Токио, 29 августа. (Jiji Press). Двое афганских спортсменов прибыли в Токио для участия в Паралимпийских играх, сообщает Международный паралимпийский комитет.

При поддержке Австралии и других стран Закия Худадади и Хоссейн Расули прибыли в столицу Японии через Париж 28 августа, сообщил комитет.

Закия, которая стала известной, прося о помощи международное сообщество в своём видеообращении, собирается принять участие в женских соревнованиях по тхэквондо 2 сентября.

На следующий день Хоссейн примет участие в соревнованиях по лёгкой атлетике среди мужчин. Оба прошли тесты на коронавирус перед вылетом и после прилёта.

Спортсмены планировали прибыть в Японию 17 августа, но не смогли из-за хаоса в стране, начавшегося после захвата Кабула талибами 15 августа.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме