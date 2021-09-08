Жители Афганистана, сотрудничавшие с японскими организациями, призывают их эвакуировать

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Токио, 7 сентября (Jiji Press). Афганцы, которые поддерживали японские правительственные проекты в Афганистане, призывают Японию помочь им эвакуироваться из их страны, где к власти вернулся Талибан.

Примерно через неделю после вывода американских вооруженных сил из Афганистана предположительно более 800 афганцев, имеющих связи с Японией, не смогли выехать.

Хаяси Ютака, доцент Университета Фукуока, который провёл в Афганистане в общей сложности шесть лет, получает печальные сообщения от таких людей.

В сообщении в социальных сетях для Хаяси афганец, который работал в местном офисе Японского агентства международного сотрудничества в течение долгого времени до истечения контракта в прошлом году, выразил надежду на то, что японское правительство спасёт людей, которые работали с ним, и поможет эвакуироваться.

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