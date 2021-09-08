Жители Афганистана, сотрудничавшие с японскими организациями, призывают их эвакуировать
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 сентября (Jiji Press). Афганцы, которые поддерживали японские правительственные проекты в Афганистане, призывают Японию помочь им эвакуироваться из их страны, где к власти вернулся Талибан.
Примерно через неделю после вывода американских вооруженных сил из Афганистана предположительно более 800 афганцев, имеющих связи с Японией, не смогли выехать.
Хаяси Ютака, доцент Университета Фукуока, который провёл в Афганистане в общей сложности шесть лет, получает печальные сообщения от таких людей.
В сообщении в социальных сетях для Хаяси афганец, который работал в местном офисе Японского агентства международного сотрудничества в течение долгого времени до истечения контракта в прошлом году, выразил надежду на то, что японское правительство спасёт людей, которые работали с ним, и поможет эвакуироваться.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Спортсмены из Афганистана прибыли в Токио для участия в Паралимпийских играх
- Спортсменка из Афганистана просит помочь ей принять участие в Паралимпийских играх в Токио
- Афганские спортсмены решили отказаться от участия в Паралимпиаде
- Япония стремится как можно скорее эвакуировать своих граждан из Афганистана