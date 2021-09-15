В Японии ужесточат наказания за клеветнические нападки в Интернете

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Токио, 14 сентября (Jiji Press). Правительство Японии подготовило проект поправки к закону для ужесточения наказаний за оскорбления в соответствии с Уголовным кодексом, чтобы клевету в Интернете, заявила министр юстиции Камикава Ёко.

Камикава заявила на пресс-конференции, что 16 сентября она попросит Законодательный совет, консультативную группу при министре, рассмотреть поправки к закону. «Клевета в Интернете абсолютно неприемлема, поскольку может привести к необратимым серьёзным нарушениям прав человека», – сказала Камикава.

Она также сказала, что ожидает от совета полноценных обсуждений этого вопроса в разумные сроки.

В настоящее время Уголовный кодекс предусматривает кратковременное лишение свободы без принудительного труда или небольшой штраф в качестве наказания за оскорбления.

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