В 2020 году в Японии количество подстрекательств к самоубийству онлайн выросло на 64%
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Токио, 14 июня (Jiji Press). Количество онлайн-сообщений с информацией, содержащей подстрекательства к самоубийству в Японии в 2020 году, увеличилось на 64 процента по сравнению с предыдущим годом до 4329, сообщила организация, выполнявшая заказ для Национального полицейского агентства.
В условиях эпидемии нового коронавируса количество самоубийств в 2020 году выросло впервые за 11 лет, увеличилось и количество соответствующей информации в Интернете, согласно Центру горячей линии Интернета, который отслеживает незаконную и вредоносную онлайн-информацию для полицейского агентства.
Центр попросил интернет-провайдеров и администраторов вебсайтов удалить указанный контент, но были удалены только 1733 элемента, или около 40 процентов от общего количества.
Большинство сообщений поступило от частных киберпатрулирующих, получивших заказ от агентства.
Общее количество сообщений о незаконной и вредоносной информации выросло на 68 процентов по сравнению с предыдущим годом до 395 732, что вызвано резким увеличением числа сообщений о непристойных изображениях и запрещённых наркотических средствах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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