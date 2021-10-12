[Видео] Железнодорожная компания JR Tokai опубликовала результаты тестов линейных поездов с общим пробегом 3,68 миллиона километров
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8 октября JR Tokai представила прессе обзор ходовых испытаний усовершенствованного испытательного поезда линейного синкансэна серии L0 Chuo Shinkansen на испытательной линии Яманаси (г. Цуру, префектура Яманаси). Ходовые испытания на экспериментальной линии начались в 1997 году, и общее расстояние, пройденное на данный момент, составляет около 3,68 миллиона километров. Испытания продлятся до 2022 года, и технические характеристики коммерческих поездов будут уточняться. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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