Начинаются процедуры, связанные с заключением в тюрьму японского 90-летнего бывшего чиновника из-за ДТП, в котором погибла женщина с малолетней дочерью

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Токио, 12 октября (Jiji Press). Начались процедуры по заключению в тюрьму 90-летнего бывшего высокопоставленного правительственного чиновника, осуждённого за нашумевшее ДТП в Токио в 2019 году, в котором погибла женщина с дочерью и пострадали другие люди.

Вызванный окружной прокуратурой Токио, Иидзука Кодзо, бывший глава уже упразднённого Агентства промышленной науки и технологий при Министерстве международной торговли и промышленности (сейчас Министерство экономики, торговли и промышленности), вошёл в здание прокуратуры во второй половине дня. Затем он был помещён в отделение Кацусика Токийского центра заключения.

В заявлении, опубликованном в тот же день через связанного с ним человека, Иидзука сказал: «Глядя на доказательства (представленные в моем суде) и постановление суда, я понял, что моя машина вышла из-под контроля, потому что я из-за моей халатности перепутал газ с тормозом». Иидзука, который не признал себя виновным на суде, впервые признал свою вину.

Он сказал: «Я глубоко извиняюсь» перед семьёй двух жертв, 31-летней Мацунага Маны и её 3-летней дочери Рико, и людьми, получившими травмы в результате аварии, – сказал он, добавив, что намерен отбыть наказание за свою неосмотрительность. Решение о заключении Иидзуки в тюрьму будет принято после того, как он пройдёт медосмотр и другие необходимые процедуры в Токийском центре заключения.

Мацунага Такуя, 35-летний муж Маны, прокомментировал: «Настанет ли тот день, когда он сможет заплатить за своё преступление в истинном смысле этого слова, зависит от него самого. Несмотря на его заключение, это не значит, что больше не будет дорожно-транспортных происшествий. Я искренне желаю, чтобы в будущем жизнь людей не подвергалась опасности».

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