Либерально-демократическая партия может получить однопартийное большинство в Палате представителей

Новости

Токио, 1 ноября (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии, вероятно, сократит свою численность в Палате представителей, но наверняка получит простое большинство или по крайней мере 233 места на решающих выборах в важнейшую палату парламента, которые прошли 31 октября.

ЛДП и её партнёр по коалиции Комэйто, вероятно, останутся у власти – возможно, получив абсолютное стабильное большинство в 261 место в 465-местной нижней палате. Такое большинство позволило бы правящему блоку доминировать на постах председателей всех постоянных комитетов нижней палаты и получить большинство мест в каждом из комитетов.

Перед выборами премьер-министр Кисида Фумио, президент ЛДП, заявил, что его цель состоит в том, чтобы правящий лагерь получил простое большинство в нижней палате. Эта цель намного ниже, чем сумма 276 мест ЛДП и 29 мест Комэйто до объявления выборов.

«Мы очень благодарны за то, что люди дали нам мандат», – сказал Кисида репортёрам в штаб-квартире ЛДП рано утром 1 ноября.

При этом премьер-министр сказал, что он вынесет решение о том, должен ли генеральный секретарь ЛДП Амари Акира покинуть свой пост в ЛДП, после того, как выслушает его объяснения. Амари, однажды попавший в коррупционный скандал, испытывает трудности в своём избирательном округе.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме