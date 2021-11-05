В Японии поднимут плату за обучение пожилых водителей при продлении водительских прав

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Токио, 4 ноября (Jiji Press). Национальное полицейское агентство Японии объявило о планах поднять плату за программу обучения пожилых людей при продлении водительских прав на 1350 йен с 13 мая следующего года.

Агентство также планирует проводить проверку навыков вождения для пожилых людей с записями о нарушениях ПДД с 13 мая 2022 года. Оно уточнит эти планы после периода проверки общественного мнения.

Агентство планирует поднять плату за программу обучения с использованием настоящих транспортных средств для водителей в возрасте от 70 до 74 лет и для водителей в возрасте 75 лет и старше, не имеющих записей о нарушениях и без риска развития деменции, на сумму от 1350 до 6450 йен.

Стоимость экзамена для пожилых водителей составляет 3550 йен. В Японии решили вводить такие тесты после серии дорожно-транспортных происшествий с участием пожилых водителей.

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