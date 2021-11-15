Производительность труда в Японии в 2020 финансовом году упала на рекордные 3,4%

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Токио, 12 ноября (Jiji Press). Производительность труда в Японии на одного работника в 2020 финансовом году, который закончился в марте этого года, упала на 3,4% по сравнению с предыдущим годом в реальном выражении с поправкой на цены, что является самым резким снижением с момента появления сопоставимых данных в 1995 финансовом году, как показали данные Японского центра производительности.

Это падение отражает застой в корпоративной деятельности, в основном вызванный спадом потребительских расходов из-за пандемии, сообщил этот аналитический центр.

Продолжительность рабочего времени на одного работника снизилась на 3%, отчасти из-за сокращения рабочего времени в ресторанах и сверхурочной работы в компаниях.

Производительность по добавленной стоимости на одного работника в номинальном выражении упала на 2,9% до 8,05 млн йен, снижаясь третий год подряд.

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