Производительность труда в Японии в 2020 финансовом году упала на рекордные 3,4%
НовостиЭкономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 12 ноября (Jiji Press). Производительность труда в Японии на одного работника в 2020 финансовом году, который закончился в марте этого года, упала на 3,4% по сравнению с предыдущим годом в реальном выражении с поправкой на цены, что является самым резким снижением с момента появления сопоставимых данных в 1995 финансовом году, как показали данные Японского центра производительности.
Это падение отражает застой в корпоративной деятельности, в основном вызванный спадом потребительских расходов из-за пандемии, сообщил этот аналитический центр.
Продолжительность рабочего времени на одного работника снизилась на 3%, отчасти из-за сокращения рабочего времени в ресторанах и сверхурочной работы в компаниях.
Производительность по добавленной стоимости на одного работника в номинальном выражении упала на 2,9% до 8,05 млн йен, снижаясь третий год подряд.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- От погони за производительностью к созданию удобных рабочих условий: какой будет офисная работа после коронавируса?
- Удалённая работа в Японии: счёт на электроэнергию вырос на 3500 йен, и потребление увеличилось почти вдвое
- Удалённая работа в условиях коронавируса в Японии: 60% опрошенных говорят о снижении производительности
- 10 правил, которые помогут уменьшить контакты с другими на 80%: советы специалистов по защите от распространения заразных болезней
- Почему японцы не хотят отдыхать?