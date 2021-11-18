Японская железнодорожная компания JR West разрабатывает автоматический пандус для пассажиров на инвалидных колясках

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Осака, 17 ноября (Jiji Press). Японская железнодорожная компания JR West сообщила, что разработала автоматический пандус, предназначенный для того, чтобы помочь инвалидам в инвалидных колясках садиться в поезд и выходить из него.

Система автоматически выдвигает пандус из нержавеющей стали, когда поезд прибывает на платформу станции.

По заявлению компании JR West, это первое устройство в Японии, которое одновременно устраняет любой вертикальный или горизонтальный зазор между платформой и дверью поезда.

JR West планирует провести демонстрационные испытания до февраля следующего года, стремясь ввести систему в практическое применение через несколько лет.

Размеры пандуса около 3,6 метра в ширину и около 1,5 метра в длину. Когда сенсор на станции определяет, что поезд остановился, пандус, установленный в конце платформы, автоматически выезжает примерно через пять секунд, не вызывая задержек в расписании поездов.

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