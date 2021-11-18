Японская железнодорожная компания JR West разрабатывает автоматический пандус для пассажиров на инвалидных колясках
НовостиОбщество Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Осака, 17 ноября (Jiji Press). Японская железнодорожная компания JR West сообщила, что разработала автоматический пандус, предназначенный для того, чтобы помочь инвалидам в инвалидных колясках садиться в поезд и выходить из него.
Система автоматически выдвигает пандус из нержавеющей стали, когда поезд прибывает на платформу станции.
По заявлению компании JR West, это первое устройство в Японии, которое одновременно устраняет любой вертикальный или горизонтальный зазор между платформой и дверью поезда.
JR West планирует провести демонстрационные испытания до февраля следующего года, стремясь ввести систему в практическое применение через несколько лет.
Размеры пандуса около 3,6 метра в ширину и около 1,5 метра в длину. Когда сенсор на станции определяет, что поезд остановился, пандус, установленный в конце платформы, автоматически выезжает примерно через пять секунд, не вызывая задержек в расписании поездов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Токийское кафе DAWN AVATAR – новый уровень вовлечения инвалидов в жизнь общества с помощью роботов
- На железных дорогах Японии ведутся работы по упрощению использования поездов людьми на инвалидных колясках
- В Японии разрабатывают товары для профилактики инфекций, предназначенные для людей с ограниченными возможностями
- В интервью японский законодатель с ограниченными возможностями указал на необходимость проведения парламентских заседаний онлайн
- Доступная Япония: безбарьерная среда для всех
- «Я не вижу Японию, я её чувствую»: Слепой исследователь из Судана рассказывает о 15 годах, проведенных в чужой культуре
- Вехи борьбы с дискриминацией инвалидов в Японии
- Ошибки при создании безбарьерной среды: слово спортсмену-паралимпийцу
- Депутат с ограниченными возможностями задал первый вопрос в парламенте