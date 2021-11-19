В Японии планируют смягчить требования для получения права на постоянное проживание иностранных работников
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 18 ноября (Jiji Press). Правительство Японии планирует отменить дату истечения срока действия визового статуса резидента для высококвалифицированных иностранцев, работающих в Японии в качестве особых квалифицированных работников в рамках программы резидентства, введенной в 2019 году, сообщили информированные источники.
После реализации этого плана Япония расширит круг иностранцев, которые смогут получить разрешение на постоянное проживание, работающих в широком спектре отраслей, таких как сельское хозяйство, производство и услуги.
По словам источников, правительство рассчитывает, что предложение будет одобрено кабинетом министров не раньше конца следующего финансового года.
Действующая система разрешает таким иностранным гражданам работать в течение длительного времени только в строительной и судостроительной отраслях.
План правительства позволит определённым квалифицированным специалистам во всех 14 отраслях промышленности, сталкивающихся с серьёзной нехваткой рабочей силы и на которые распространяется программа резидентства, работать на долгосрочной основе в Японии, в том числе в отрасли ухода за больными и пожилыми людьми, которая работает при отдельной собственной долгосрочной трудовой системе, как указали источники.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония смягчает ограничения на въезд для деловых путешественников и студентов
- Приём на работу и избавление от рабочих-иностранцев в свете «изменений к худшему» Закона об иммиграционном контроле и беженцах
- Беженцы: позиция Японии и её вклад в решение проблемы
- Пройти сквозь игольное ушко: политика Японии в отношении беженцев
- Япония примет меры против злоупотреблений программой защиты беженцев
- Япония открывает двери для иммигрантов
- Языковые школы в Японии: за чем едут иностранные студенты?
- Убийство подростка из Кавасаки как свидетельство провала социальной политики и политики интеграции иммигрантов в Японии
- Цифровой сдвиг: японский рекрутер отправляется в Индию, чтобы восполнить нехватку ИТ-инженеров
- В Японии позволят иностранным стажёрам искать работу вне области их специализации в связи с коронавирусом