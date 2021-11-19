В Японии планируют смягчить требования для получения права на постоянное проживание иностранных работников

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Токио, 18 ноября (Jiji Press). Правительство Японии планирует отменить дату истечения срока действия визового статуса резидента для высококвалифицированных иностранцев, работающих в Японии в качестве особых квалифицированных работников в рамках программы резидентства, введенной в 2019 году, сообщили информированные источники.

После реализации этого плана Япония расширит круг иностранцев, которые смогут получить разрешение на постоянное проживание, работающих в широком спектре отраслей, таких как сельское хозяйство, производство и услуги.

По словам источников, правительство рассчитывает, что предложение будет одобрено кабинетом министров не раньше конца следующего финансового года.

Действующая система разрешает таким иностранным гражданам работать в течение длительного времени только в строительной и судостроительной отраслях.

План правительства позволит определённым квалифицированным специалистам во всех 14 отраслях промышленности, сталкивающихся с серьёзной нехваткой рабочей силы и на которые распространяется программа резидентства, работать на долгосрочной основе в Японии, в том числе в отрасли ухода за больными и пожилыми людьми, которая работает при отдельной собственной долгосрочной трудовой системе, как указали источники.

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